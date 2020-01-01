Кристиан Атсу
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Гана
Дата рождения
10 янв. 1992 (28) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ньюкасл Юнайтед
9
0
3
2
0