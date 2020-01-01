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Лента
Матч-центр
Моя команда
Кристиан Атсу
№11
Нападающий
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Гана
Дата рождения
10 янв. 1992 (28) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2014/2015
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Ньюкасл Юнайтед
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