Абдоулае Ба
№21
Защитник
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
1 янв. 1991 (29) лет
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Райо Вальекано
1 : 2
Вальядолид
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'
4.05.2019 4 мая 2019 сб 14:00
Леванте
4 : 1
Райо Вальекано
4.05.2019 4 мая 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
4
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:45
Райо Вальекано
1 : 0
Реал
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 20:30
Севилья
5 : 0
Райо Вальекано
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 20:30
был в запасе
Севилья
5
Райо Вальекано
0
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:30
Райо Вальекано
0 : 0
Уэска
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Уэска
0
минуты: 1' - 90'
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 15:00
Атлетик
3 : 2
Райо Вальекано
68'
68'
68'
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
3
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'
6.04.2019 6 апр. 2019 сб 19:30
Райо Вальекано
2 : 0
Валенсия
6.04.2019 6 апр. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'
3.04.2019 3 апр. 2019 ср 21:30
Эйбар
2 : 1
Райо Вальекано
3.04.2019 3 апр. 2019 ср 21:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2019 31 марта 2019 вс 15:00
Райо Вальекано
1 : 1
Бетис
31.03.2019 31 марта 2019 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
1.03.2019 1 марта 2019 пт 23:00
Райо Вальекано
0 : 2
Жирона
60'
60'
60'
1.03.2019 1 марта 2019 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Жирона
2
минуты: 1' - 90'
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 15:00
Хетафе
2 : 1
Райо Вальекано
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2019 9 февр. 2019 сб 20:30
Эспаньол
2 : 1
Райо Вальекано
33'
33'
33'
9.02.2019 9 февр. 2019 сб 20:30
33'
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
4.02.2019 4 февр. 2019 пн 23:00
Райо Вальекано
1 : 2
Леганес
1'
1'
1'
4.02.2019 4 февр. 2019 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Леганес
2
минуты: 1' - 90'
28.01.2019 28 янв. 2019 пн 23:00
Алавес
0 : 1
Райо Вальекано
28.01.2019 28 янв. 2019 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Реал Сосьедад
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
11.01.2019 11 янв. 2019 пт 23:00
Райо Вальекано
4 : 2
Сельта
16'
16'
16'
11.01.2019 11 янв. 2019 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
4
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
5.01.2019 5 янв. 2019 сб 15:00
Вальядолид
0 : 1
Райо Вальекано
5.01.2019 5 янв. 2019 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
23.12.2018 23 дек. 2018 вс 20:30
Райо Вальекано
2 : 1
Леванте
23.12.2018 23 дек. 2018 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 20:30
Реал
1 : 0
Райо Вальекано
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 20:30
минуты: 54' - 90'
Реал
1
Райо Вальекано
0
минуты: 54' - 90'
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