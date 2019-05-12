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Абдоулае Ба
№21
Защитник
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
1 янв. 1991 (29) лет
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2014/2015
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Райо Вальекано
1 : 2
Вальядолид
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'
4.05.2019
4 мая 2019
сб
14:00
Леванте
4 : 1
Райо Вальекано
4.05.2019
4 мая 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
4
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:45
Райо Вальекано
1 : 0
Реал
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
Севилья
5 : 0
Райо Вальекано
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
был в запасе
Севилья
5
Райо Вальекано
0
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
Райо Вальекано
0 : 0
Уэска
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Уэска
0
минуты: 1' - 90'
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
15:00
Атлетик
3 : 2
Райо Вальекано
68'
68'
68'
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
3
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
19:30
Райо Вальекано
2 : 0
Валенсия
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
21:30
Эйбар
2 : 1
Райо Вальекано
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
15:00
Райо Вальекано
1 : 1
Бетис
31.03.2019
31 марта 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
1.03.2019
1 марта 2019
пт
23:00
Райо Вальекано
0 : 2
Жирона
60'
60'
60'
1.03.2019
1 марта 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Жирона
2
минуты: 1' - 90'
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
Хетафе
2 : 1
Райо Вальекано
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
20:30
Эспаньол
2 : 1
Райо Вальекано
33'
33'
33'
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
20:30
33'
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
4.02.2019
4 февр. 2019
пн
23:00
Райо Вальекано
1 : 2
Леганес
1'
1'
1'
4.02.2019
4 февр. 2019
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Леганес
2
минуты: 1' - 90'
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
23:00
Алавес
0 : 1
Райо Вальекано
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Реал Сосьедад
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
23:00
Райо Вальекано
4 : 2
Сельта
16'
16'
16'
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
4
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:00
Вальядолид
0 : 1
Райо Вальекано
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 1
Леванте
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
Реал
1 : 0
Райо Вальекано
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
минуты: 54' - 90'
Реал
1
Райо Вальекано
0
минуты: 54' - 90'
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