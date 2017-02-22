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Фабиано Рибейро Де Фрейтас
№40
Вратарь
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Команда
Порту
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2013/2014
22.02.2017
22 февр. 2017
ср
20:00
Фенербахче
1 : 1
Краснодар
22.02.2017
22 февр. 2017
ср
20:00
минуты: 70' - 90'
Фенербахче
1
Краснодар
1
минуты: 70' - 90'
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
19:00
Краснодар
1 : 0
Фенербахче
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Фенербахче
0
был в запасе