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Лента
Матч-центр
Моя команда
Алпер Потук
№26
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
8 апр. 1991 (29) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
Зенит
3 : 1
Фенербахче
45'
45'
45'
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 46'
Зенит
3
Фенербахче
1
минуты: 1' - 46'
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
20:55
Фенербахче
1 : 0
Зенит
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
20:55
минуты: 84' - 90'
Фенербахче
1
Зенит
0
минуты: 84' - 90'