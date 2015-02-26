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Сефа Йилмаз
№9
Полузащитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2014/2015
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
Наполи
1 : 0
Трабзонспор
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
минуты: 84' - 90'
Наполи
1
Трабзонспор
0
минуты: 84' - 90'
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
Трабзонспор
0 : 4
Наполи
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
0
Наполи
4
минуты: 1' - 90'