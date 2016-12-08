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Айкут Демир
№5
Защитник
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Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2013/2014
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
Османлыспор
2 : 0
Цюрих
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
был в запасе
Османлыспор
2
Цюрих
0
был в запасе
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
ФКСБ
2 : 1
Османлыспор
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
ФКСБ
2
Османлыспор
1
был в запасе
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
23:05
Вильярреал
1 : 2
Османлыспор
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
23:05
минуты: 86' - 90'
Вильярреал
1
Османлыспор
2
минуты: 86' - 90'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Османлыспор
2 : 2
Вильярреал
90'
90'
90'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Османлыспор
2
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Цюрих
2 : 1
Османлыспор
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Цюрих
2
Османлыспор
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Османлыспор
2 : 0
ФКСБ
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Османлыспор
2
ФКСБ
0
минуты: 1' - 90'