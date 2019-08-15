Гиоргос Василиу
№88
Защитник
Подписаться
Команда
Аполлон
Гражданство
Кипр
Дата рождения
12 июня 1984 (35) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Аполлон
3 : 1
Аустрия
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Аполлон
3
Аустрия
1
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 22:00
Шемрок Роверс
2 : 1
Аполлон
25.07.2019 25 июля 2019 чт 22:00
был в запасе
Шемрок Роверс
2
Аполлон
1
был в запасе