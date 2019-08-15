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Гиоргос Василиу
№88
Защитник
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Команда
Аполлон
Гражданство
Кипр
Дата рождения
12 июня 1984 (35) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2014/2015
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Аполлон
3 : 1
Аустрия
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Аполлон
3
Аустрия
1
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
Шемрок Роверс
2 : 1
Аполлон
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
был в запасе
Шемрок Роверс
2
Аполлон
1
был в запасе