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Лента
Матч-центр
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Альбан Меха
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Косово
Дата рождения
26 апр. 1986 (34) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2016/2017
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
Коньяспор
0 : 1
Гент
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
минуты: 1' - 86'
Коньяспор
0
Гент
1
минуты: 1' - 86'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Шахтер
4 : 0
Коньяспор
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 16' - 90'
Шахтер
4
Коньяспор
0
минуты: 16' - 90'
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
23:05
Брага
3 : 1
Коньяспор
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Брага
3
Коньяспор
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Коньяспор
1 : 1
Брага
57'
57'
57'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
минуты: 45' - 90'
Коньяспор
1
Брага
1
минуты: 45' - 90'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Гент
2 : 0
Коньяспор
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 65' - 90'
Гент
2
Коньяспор
0
минуты: 65' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Коньяспор
0 : 1
Шахтер
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 77' - 90'
Коньяспор
0
Шахтер
1
минуты: 77' - 90'