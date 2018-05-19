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Армандо Садику
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Албания
Дата рождения
27 мая 1991 (29) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
19.05.2018
19 мая 2018
сб
14:00
Сельта
4 : 2
Леванте
19.05.2018
19 мая 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
4
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
22:00
Леванте
2 : 1
Севилья
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
22:00
был в запасе
Леванте
2
Севилья
1
был в запасе
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
22:00
Атлетик
1 : 3
Леванте
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
22:00
был в запасе
Атлетик
1
Леванте
3
был в запасе
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
22:30
Леванте
1 : 0
Малага
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
22:30
был в запасе
Леванте
1
Малага
0
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
17:15
Атлетико
3 : 0
Леванте
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
13:00
Леванте
2 : 1
Лас-Пальмас
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
13:00
был в запасе
Леванте
2
Лас-Пальмас
1
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
Жирона
1 : 1
Леванте
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
был в запасе
Жирона
1
Леванте
1
был в запасе
4.03.2018
4 марта 2018
вс
14:00
Леванте
1 : 1
Эспаньол
4.03.2018
4 марта 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
26.02.2018
26 февр. 2018
пн
23:00
Леванте
0 : 2
Бетис
38'
38'
38'
26.02.2018
26 февр. 2018
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Бетис
2
минуты: 1' - 90'