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Лента
Матч-центр
Моя команда
Михай Пинтилий
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
9 нояб. 1984 (35) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
22:00
Витория Гимараеш
1 : 0
ФКСБ
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Витория Гимараеш
1
ФКСБ
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
ФКСБ
0 : 0
Витория Гимараеш
57'
57'
57'
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
0
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 90'
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Млада Болеслав
0 : 1
ФКСБ
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Млада Болеслав
0
ФКСБ
1
был в запасе