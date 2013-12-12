Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Хенрик Оямаа
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Эстония
Дата рождения
20 мая 1991 (29) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
Аполлон
0 : 2
Легия
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 87'
Аполлон
0
Легия
2
минуты: 1' - 87'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
Легия
0 : 2
Лацио
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 46' - 90'
Легия
0
Лацио
2
минуты: 46' - 90'
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
Легия
0 : 2
Трабзонспор
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 73' - 90'
Легия
0
Трабзонспор
2
минуты: 73' - 90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Трабзонспор
2 : 0
Легия
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 8' - 90'
Трабзонспор
2
Легия
0
минуты: 8' - 90'
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
20:00
Легия
0 : 1
Аполлон
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 75'
Легия
0
Аполлон
1
минуты: 1' - 75'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Лацио
1 : 0
Легия
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Легия
0
минуты: 1' - 90'