Хенрик Оямаа
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Эстония
Дата рождения
20 мая 1991 (29) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
Аполлон
0 : 2
Легия
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 87'
Аполлон
0
Легия
2
минуты: 1' - 87'
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 21:00
Легия
0 : 2
Лацио
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 21:00
минуты: 46' - 90'
Легия
0
Лацио
2
минуты: 46' - 90'
7.11.2013 7 нояб. 2013 чт 23:05
Легия
0 : 2
Трабзонспор
7.11.2013 7 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 73' - 90'
Легия
0
Трабзонспор
2
минуты: 73' - 90'
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
Трабзонспор
2 : 0
Легия
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 8' - 90'
Трабзонспор
2
Легия
0
минуты: 8' - 90'
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 20:00
Легия
0 : 1
Аполлон
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 75'
Легия
0
Аполлон
1
минуты: 1' - 75'
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
Лацио
1 : 0
Легия
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Легия
0
минуты: 1' - 90'