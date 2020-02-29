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Димитриос Сиовас
№23
Защитник
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Команда
Леганес
Гражданство
Греция
Дата рождения
16 сент. 1988 (31) год
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Леганес
1 : 1
Алавес
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
Сельта
1 : 0
Леганес
24'
24'
24'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
Леганес
0 : 0
Бетис
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
15:00
Леванте
2 : 0
Леганес
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
15:00
был в запасе
Леванте
2
Леганес
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
Севилья
1 : 0
Леганес
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:00
Леганес
1 : 2
Барселона
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Барселона
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леганес
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
Леганес
1 : 2
Эйбар
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Эйбар
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Леганес
1 : 0
Мальорка
56'
56'
56'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Хетафе
2 : 0
Леганес
90'
90'
90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
Леганес
1 : 2
Леванте
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:30
Гранада
1 : 0
Леганес
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Леганес
1 : 1
Атлетик
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Леганес
1
Атлетик
1
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
17:00
Валенсия
1 : 1
Леганес
41'
41'
41'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Леганес
0 : 3
Вильярреал
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
0
Вильярреал
3
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
Бетис
2 : 1
Леганес
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
20:00
Леганес
0 : 1
Атлетико
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
22:00
Леганес
0 : 1
Осасуна
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'