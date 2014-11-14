Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Яркко Хурме
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2014/2015
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
22:45
Венгрия
1 : 0
Финляндия
54'
54'
54'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Венгрия
1
Финляндия
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2014
14 окт. 2014
вт
21:45
Финляндия
0 : 2
Румыния
14.10.2014
14 окт. 2014
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Финляндия
0
Румыния
2
минуты: 1' - 90'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
21:45
Финляндия
1 : 1
Греция
55'
55'
55'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
21:45
55'
минуты: 1' - 90'
Финляндия
1
Греция
1
минуты: 1' - 90'