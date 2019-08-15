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Лента
Матч-центр
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Сергей Баланович
№13
Полузащитник
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Команда
Амкар
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
29 авг. 1987 (32) года
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Шахтер
1 : 1
Торино
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Шахтер
1
Торино
1
минуты: 1' - 90'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:45
Эсбьерг
0 : 0
Шахтер
43'
43'
43'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:45
минуты: 1' - 90'
Эсбьерг
0
Шахтер
0
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Шахтер
2 : 0
Эсбьерг
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
был в запасе
Шахтер
2
Эсбьерг
0
был в запасе