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Матч-центр
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Авдия Врсаевич
№8
Защитник
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
6 марта 1986 (34) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2016/2017
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 0
Стандард
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Акхисар Беледиеспор
0
Стандард
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Краснодар
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
2 : 3
Севилья
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Акхисар Беледиеспор
2
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 1
Краснодар
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Акхисар Беледиеспор
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'