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Лента
Матч-центр
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Ибрахим Сехич
№13
Вратарь
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Команда
Карабах
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
2 сент. 1988 (31) год
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Лихтенштейн
0 : 3
Босния и Герцеговина
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
Лихтенштейн
0
Босния и Герцеговина
3
был в запасе