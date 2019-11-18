Ибрахим Сехич
№13
Вратарь
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Команда
Карабах
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
2 сент. 1988 (31) год
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
Лихтенштейн
0 : 3
Босния и Герцеговина
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
был в запасе
Лихтенштейн
0
Босния и Герцеговина
3
был в запасе