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Матч-центр
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Йозеф Гушбауэр
№10
Полузащитник
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Команда
Славия
Гражданство
Чехия
Дата рождения
16 марта 1990 (30) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
23:00
Боруссия
2 : 1
Славия
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
23:00
минуты: 83' - 90'
Боруссия
2
Славия
1
минуты: 83' - 90'
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
Славия
1 : 3
Интер
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 70'
Славия
1
Интер
3
минуты: 1' - 70'
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
20:55
Барселона
0 : 0
Славия
82'
82'
82'
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
20:55
минуты: 63' - 90'
Барселона
0
Славия
0
минуты: 63' - 90'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
Славия
1 : 2
Барселона
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
был в запасе
Славия
1
Барселона
2
был в запасе
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
19:55
Славия
0 : 2
Боруссия
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
19:55
был в запасе
Славия
0
Боруссия
2
был в запасе
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
19:55
Интер
1 : 1
Славия
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
19:55
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Славия
1
минуты: 1' - 90'