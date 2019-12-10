Йозеф Гушбауэр
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Славия
Гражданство
Чехия
Дата рождения
16 марта 1990 (30) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 23:00
Боруссия
2 : 1
Славия
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 23:00
минуты: 83' - 90'
Боруссия
2
Славия
1
минуты: 83' - 90'
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
Славия
1 : 3
Интер
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
минуты: 1' - 70'
Славия
1
Интер
3
минуты: 1' - 70'
5.11.2019 5 нояб. 2019 вт 20:55
Барселона
0 : 0
Славия
82'
82'
82'
5.11.2019 5 нояб. 2019 вт 20:55
минуты: 63' - 90'
Барселона
0
Славия
0
минуты: 63' - 90'
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 22:00
Славия
1 : 2
Барселона
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 22:00
был в запасе
Славия
1
Барселона
2
был в запасе
2.10.2019 2 окт. 2019 ср 19:55
Славия
0 : 2
Боруссия
2.10.2019 2 окт. 2019 ср 19:55
был в запасе
Славия
0
Боруссия
2
был в запасе
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 19:55
Интер
1 : 1
Славия
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 19:55
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Славия
1
минуты: 1' - 90'