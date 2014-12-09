Христо Златински
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.12.2014 9 дек. 2014 вт 22:45
Реал
4 : 0
Лудогорец
9.12.2014 9 дек. 2014 вт 22:45
был в запасе
Реал
4
Лудогорец
0
был в запасе
4.11.2014 4 нояб. 2014 вт 22:45
Базель
4 : 0
Лудогорец
4.11.2014 4 нояб. 2014 вт 22:45
был в запасе
Базель
4
Лудогорец
0
был в запасе
1.10.2014 1 окт. 2014 ср 21:45
Лудогорец
1 : 2
Реал
1.10.2014 1 окт. 2014 ср 21:45
был в запасе
Лудогорец
1
Реал
2
был в запасе
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
Ливерпуль
2 : 1
Лудогорец
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
был в запасе
Ливерпуль
2
Лудогорец
1
был в запасе