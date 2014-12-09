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Матч-центр
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Христо Златински
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
9.12.2014
9 дек. 2014
вт
22:45
Реал
4 : 0
Лудогорец
9.12.2014
9 дек. 2014
вт
22:45
был в запасе
Реал
4
Лудогорец
0
был в запасе
4.11.2014
4 нояб. 2014
вт
22:45
Базель
4 : 0
Лудогорец
4.11.2014
4 нояб. 2014
вт
22:45
был в запасе
Базель
4
Лудогорец
0
был в запасе
1.10.2014
1 окт. 2014
ср
21:45
Лудогорец
1 : 2
Реал
1.10.2014
1 окт. 2014
ср
21:45
был в запасе
Лудогорец
1
Реал
2
был в запасе
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
Ливерпуль
2 : 1
Лудогорец
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
был в запасе
Ливерпуль
2
Лудогорец
1
был в запасе