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Сиянда Ксулу
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:30
Краснодар
2 : 1
Ростов
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:30
был в запасе
Краснодар
2
Ростов
1
был в запасе
15.05.2015
15 мая 2015
пт
19:00
Мордовия
0 : 0
Ростов
15.05.2015
15 мая 2015
пт
19:00
был в запасе
Мордовия
0
Ростов
0
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:30
Зенит
3 : 0
Ростов
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:30
был в запасе
Зенит
3
Ростов
0
был в запасе
2.05.2015
2 мая 2015
сб
19:00
Ростов
0 : 1
Ахмат
2.05.2015
2 мая 2015
сб
19:00
был в запасе
Ростов
0
Ахмат
1
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Ростов
2 : 2
Динамо
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Ростов
2
Динамо
2
был в запасе
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
19:30
Ростов
1 : 0
Торпедо
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
19:30
был в запасе
Ростов
1
Торпедо
0
был в запасе
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
19:30
Ростов
2 : 1
Спартак
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
19:30
был в запасе
Ростов
2
Спартак
1
был в запасе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
14:15
Рубин
2 : 0
Ростов
21.03.2015
21 марта 2015
сб
14:15
был в запасе
Рубин
2
Ростов
0
был в запасе
16.03.2015
16 марта 2015
пн
19:00
Ростов
2 : 1
Кубань
16.03.2015
16 марта 2015
пн
19:00
был в запасе
Ростов
2
Кубань
1
был в запасе
8.03.2015
8 марта 2015
вс
18:30
Ростов
0 : 1
Локомотив
8.03.2015
8 марта 2015
вс
18:30
был в запасе
Ростов
0
Локомотив
1
был в запасе
8.12.2014
8 дек. 2014
пн
19:00
Ростов
0 : 1
Арсенал
8.12.2014
8 дек. 2014
пн
19:00
был в запасе
Ростов
0
Арсенал
1
был в запасе
4.12.2014
4 дек. 2014
чт
19:45
Спартак
1 : 1
Ростов
4.12.2014
4 дек. 2014
чт
19:45
был в запасе
Спартак
1
Ростов
1
был в запасе
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
19:00
Ростов
1 : 1
Амкар
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
19:00
минуты: 1' - 23'
Ростов
1
Амкар
1
минуты: 1' - 23'
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:15
Торпедо
2 : 1
Ростов
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:15
был в запасе
Торпедо
2
Ростов
1
был в запасе
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
15:00
Уфа
0 : 0
Ростов
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
15:00
был в запасе
Уфа
0
Ростов
0
был в запасе
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Урал
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
19:00
был в запасе
Ростов
1
Урал
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
Амкар
2 : 0
Ростов
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
был в запасе
Амкар
2
Ростов
0
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:30
Арсенал
1 : 1
Ростов
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:30
был в запасе
Арсенал
1
Ростов
1
был в запасе
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
20:00
Ахмат
2 : 1
Ростов
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
20:00
был в запасе
Ахмат
2
Ростов
1
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
13:30
Ростов
0 : 5
Зенит
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
13:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Зенит
5
минуты: 1' - 90'
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