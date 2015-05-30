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Бруно Телес
№6
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
Химик
0 : 3
Крылья Советов
76'
76'
76'
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
минуты: 45' - 90'
Химик
0
Крылья Советов
3
минуты: 45' - 90'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
17:00
Крылья Советов
1 : 0
Анжи
22.03.2015
22 марта 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 54'
Крылья Советов
1
Анжи
0
минуты: 1' - 54'
18.03.2015
18 марта 2015
ср
19:00
Шинник
0 : 0
Крылья Советов
18.03.2015
18 марта 2015
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
12:30
Крылья Советов
2 : 1
Сибирь
13'
13'
13'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:30
Крылья Советов
0 : 2
Тосно
77'
77'
77'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:30
минуты: 66' - 90'
Крылья Советов
0
Тосно
2
минуты: 66' - 90'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
15:30
Томь
1 : 0
Крылья Советов
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
15:30
минуты: 1' - 83'
Томь
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 83'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:30
Крылья Советов
2 : 1
Сокол
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Крылья Советов
2
Сокол
1
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
Крылья Советов
5 : 3
Сахалин
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 46'
Крылья Советов
5
Сахалин
3
минуты: 1' - 46'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
Енисей
0 : 1
Крылья Советов
6'
6'
6'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
13:00
Крылья Советов
1 : 1
Сочи
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
13:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Сочи
1
был в запасе
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
13:00
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
Крылья Советов
1 : 1
Волгарь
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
Волга
0 : 4
Крылья Советов
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Крылья Советов
4
минуты: 1' - 90'
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
17:00
Крылья Советов
2 : 0
Балтика
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
19:00
Анжи
2 : 1
Крылья Советов
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 78'
Анжи
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 78'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Шинник
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:00
Сибирь
0 : 2
Крылья Советов
41'
41'
41'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:00
41'
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
17:00
Крылья Советов
2 : 1
Тюмень
23'
23'
23'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
15:00
Тосно
1 : 0
Крылья Советов
27.07.2014
27 июля 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:15
Крылья Советов
2 : 1
Томь
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Томь
1
минуты: 1' - 90'
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