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Райан Мендес
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2012/2013
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
Лилль
4 : 2
Кан
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
был в запасе
Лилль
4
Кан
2
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
Сент-Этьен
3 : 1
Лилль
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 73'
Сент-Этьен
3
Лилль
1
минуты: 1' - 73'
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
20:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
20:00
минуты: 81' - 90'
Лилль
1
Тулуза
2
минуты: 81' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
Лорьян
1 : 0
Лилль
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
был в запасе
Лорьян
1
Лилль
0
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
Лилль
1 : 4
Монако
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
был в запасе
Лилль
1
Монако
4
был в запасе
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
минуты: 83' - 90'
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 83' - 90'
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
Лилль
1 : 0
Дижон
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 65'
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 1' - 65'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:00
Метц
3 : 2
Лилль
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:00
минуты: 68' - 90'
Метц
3
Лилль
2
минуты: 68' - 90'