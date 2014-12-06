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Данило Чирино Де Оливейра
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
19:00
Кубань
0 : 1
ЦСКА
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
19:00
минуты: 46' - 90'
Кубань
0
ЦСКА
1
минуты: 46' - 90'
3.12.2014
3 дек. 2014
ср
20:00
Кубань
1 : 1
Краснодар
3.12.2014
3 дек. 2014
ср
20:00
был в запасе
Кубань
1
Краснодар
1
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
20:15
Кубань
1 : 1
Торпедо
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
20:15
минуты: 67' - 90'
Кубань
1
Торпедо
1
минуты: 67' - 90'
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
19:00
Зенит
1 : 0
Кубань
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 78'
Зенит
1
Кубань
0
минуты: 1' - 78'
7.11.2014
7 нояб. 2014
пт
17:00
Урал
0 : 1
Кубань
30'
30'
30'
7.11.2014
7 нояб. 2014
пт
17:00
30'
минуты: 1' - 85'
Урал
0
Кубань
1
минуты: 1' - 85'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
19:00
Кубань
3 : 3
Спартак
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
19:00
минуты: 75' - 90'
Кубань
3
Спартак
3
минуты: 75' - 90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Торпедо
0 : 0
Кубань
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 70'
Торпедо
0
Кубань
0
минуты: 1' - 70'
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
13:30
ЦСКА
6 : 0
Кубань
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
13:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
6
Кубань
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
12:30
Динамо
2 : 2
Кубань
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
12:30
минуты: 1' - 69'
Динамо
2
Кубань
2
минуты: 1' - 69'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
Кубань
2 : 1
Рубин
29'
29'
29'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
29'
минуты: 1' - 90'
Кубань
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2014
15 сент. 2014
пн
19:00
Ахмат
0 : 0
Кубань
15.09.2014
15 сент. 2014
пн
19:00
минуты: 1' - 88'
Ахмат
0
Кубань
0
минуты: 1' - 88'
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
19:00
Арсенал
0 : 1
Кубань
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
15.08.2014
15 авг. 2014
пт
19:00
Мордовия
0 : 0
Кубань
69'
69'
69'
15.08.2014
15 авг. 2014
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Кубань
0
минуты: 1' - 90'
8.08.2014
8 авг. 2014
пт
19:30
Кубань
2 : 2
Ростов
8.08.2014
8 авг. 2014
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Кубань
2
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
18:30
Кубань
2 : 0
Уфа
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
18:30
минуты: 1' - 79'
Кубань
2
Уфа
0
минуты: 1' - 79'