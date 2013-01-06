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Рибэйр Родригес
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
Милан
2 : 1
Сиена
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Милан
2
Сиена
1
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
Сиена
0 : 2
Наполи
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
был в запасе
Сиена
0
Наполи
2
был в запасе
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:30
Фиорентина
4 : 1
Сиена
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:30
был в запасе
Фиорентина
4
Сиена
1
был в запасе
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 3
Катания
62'
62'
62'
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
17:00
минуты: 52' - 90'
Сиена
1
Катания
3
минуты: 52' - 90'
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 3
Рома
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Сиена
1
Рома
3
был в запасе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Сиена
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Кьево
0
Сиена
0
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Пескара
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Сиена
1
Пескара
0
был в запасе
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сиена
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 15'
Аталанта
2
Сиена
1
минуты: 1' - 15'
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
16:00
Сиена
1 : 2
Ювентус
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
Лацио
2 : 1
Сиена
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
был в запасе
Лацио
2
Сиена
1
был в запасе
27.09.2012
27 сент. 2012
чт
21:45
Сиена
1 : 0
Болонья
57'
57'
57'
27.09.2012
27 сент. 2012
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Сиена
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
Интер
0 : 2
Сиена
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
минуты: 54' - 90'
Интер
0
Сиена
2
минуты: 54' - 90'
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
Сиена
2 : 2
Удинезе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'