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Матиас Кампос
№92
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Интер
2 : 5
Удинезе
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
был в запасе
Интер
2
Удинезе
5
был в запасе
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
Удинезе
2 : 1
Аталанта
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
2
Аталанта
1
был в запасе
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
Палермо
2 : 3
Удинезе
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Палермо
2
Удинезе
3
был в запасе
5.05.2013
5 мая 2013
вс
13:30
Удинезе
3 : 1
Сампдория
5.05.2013
5 мая 2013
вс
13:30
минуты: 89' - 90'
Удинезе
3
Сампдория
1
минуты: 89' - 90'
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
19:00
Кальяри
0 : 1
Удинезе
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
19:00
был в запасе
Кальяри
0
Удинезе
1
был в запасе
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
21:45
Удинезе
1 : 0
Лацио
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
21:45
был в запасе
Удинезе
1
Лацио
0
был в запасе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
Парма
0 : 3
Удинезе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Парма
0
Удинезе
3
был в запасе
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
16:00
Удинезе
3 : 1
Кьево
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
3
Кьево
1
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Удинезе
0 : 0
Болонья
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
0
Болонья
0
был в запасе
16.03.2013
16 марта 2013
сб
20:00
Катания
3 : 1
Удинезе
16.03.2013
16 марта 2013
сб
20:00
минуты: 60' - 90'
Катания
3
Удинезе
1
минуты: 60' - 90'
9.03.2013
9 марта 2013
сб
22:45
Удинезе
1 : 1
Рома
9.03.2013
9 марта 2013
сб
22:45
был в запасе
Удинезе
1
Рома
1
был в запасе
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 1
Удинезе
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Пескара
0
Удинезе
1
минуты: 70' - 90'
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
21:00
Удинезе
0 : 0
Наполи
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
21:00
был в запасе
Удинезе
0
Наполи
0
был в запасе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Удинезе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
1
Удинезе
0
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Торино
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 61' - 90'
Удинезе
1
Торино
0
минуты: 61' - 90'
3.02.2013
3 февр. 2013
вс
22:45
Милан
2 : 1
Удинезе
3.02.2013
3 февр. 2013
вс
22:45
был в запасе
Милан
2
Удинезе
1
был в запасе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Сиена
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Сиена
0
был в запасе
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
22:45
Ювентус
4 : 0
Удинезе
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
22:45
был в запасе
Ювентус
4
Удинезе
0
был в запасе
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
Кальяри
4 : 2
Сиена
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
минуты: 76' - 90'
Кальяри
4
Сиена
2
минуты: 76' - 90'
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
19:00
Сиена
0 : 0
Палермо
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
19:00
был в запасе
Сиена
0
Палермо
0
был в запасе
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