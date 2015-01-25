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Никола Белломо
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
2013/2014
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Кьево
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
2
Кьево
0
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Фиорентина
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Кьево
1
Фиорентина
2
был в запасе
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
1
Кьево
1
был в запасе
6.01.2015
6 янв. 2015
вт
17:00
Кьево
0 : 0
Торино
6.01.2015
6 янв. 2015
вт
17:00
был в запасе
Кьево
0
Торино
0
был в запасе
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
14:30
Верона
0 : 1
Кьево
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
14:30
был в запасе
Верона
0
Кьево
1
был в запасе
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
23:00
Кьево
0 : 2
Интер
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
23:00
был в запасе
Кьево
0
Интер
2
был в запасе
8.12.2014
8 дек. 2014
пн
21:00
Кальяри
0 : 2
Кьево
8.12.2014
8 дек. 2014
пн
21:00
был в запасе
Кальяри
0
Кьево
2
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
22:45
Кьево
0 : 0
Лацио
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
22:45
минуты: 81' - 90'
Кьево
0
Лацио
0
минуты: 81' - 90'
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
Кьево
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
минуты: 59' - 90'
Удинезе
1
Кьево
1
минуты: 59' - 90'
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Чезена
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
17:00
минуты: 81' - 90'
Кьево
2
Чезена
1
минуты: 81' - 90'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Сассуоло
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Кьево
0
Сассуоло
0
минуты: 70' - 90'
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
Палермо
1 : 0
Кьево
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
был в запасе
Палермо
1
Кьево
0
был в запасе
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Дженоа
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
17:00
был в запасе
Кьево
1
Дженоа
2
был в запасе
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
19:00
Рома
3 : 0
Кьево
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
19:00
был в запасе
Рома
3
Кьево
0
был в запасе
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
21:45
Милан
2 : 0
Кьево
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
21:45
минуты: 83' - 90'
Милан
2
Кьево
0
минуты: 83' - 90'
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Эмполи
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
был в запасе
Кьево
1
Эмполи
1
был в запасе
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:45
Сампдория
2 : 1
Кьево
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:45
был в запасе
Сампдория
2
Кьево
1
был в запасе