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Давиде Барити
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2013/2014
30.03.2014
30 марта 2014
вс
21:45
Наполи
2 : 0
Ювентус
30.03.2014
30 марта 2014
вс
21:45
был в запасе
Наполи
2
Ювентус
0
был в запасе
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
Катания
2 : 4
Наполи
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
был в запасе
Катания
2
Наполи
4
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
20:30
Наполи
0 : 1
Фиорентина
23.03.2014
23 марта 2014
вс
20:30
был в запасе
Наполи
0
Фиорентина
1
был в запасе
9.03.2014
9 марта 2014
вс
22:45
Наполи
1 : 0
Рома
9.03.2014
9 марта 2014
вс
22:45
был в запасе
Наполи
1
Рома
0
был в запасе
2.03.2014
2 марта 2014
вс
20:30
Ливорно
1 : 1
Наполи
2.03.2014
2 марта 2014
вс
20:30
был в запасе
Ливорно
1
Наполи
1
был в запасе
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Сассуоло
0 : 2
Наполи
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
0
Наполи
2
был в запасе
8.02.2014
8 февр. 2014
сб
22:45
Наполи
3 : 1
Милан
8.02.2014
8 февр. 2014
сб
22:45
был в запасе
Наполи
3
Милан
1
был в запасе
2.02.2014
2 февр. 2014
вс
17:00
Аталанта
3 : 0
Наполи
2.02.2014
2 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
3
Наполи
0
был в запасе
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:00
Наполи
1 : 1
Кьево
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:00
был в запасе
Наполи
1
Кьево
1
был в запасе
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
Верона
0 : 3
Наполи
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
был в запасе
Верона
0
Наполи
3
был в запасе
6.01.2014
6 янв. 2014
пн
14:30
Наполи
2 : 0
Сампдория
6.01.2014
6 янв. 2014
пн
14:30
был в запасе
Наполи
2
Сампдория
0
был в запасе
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
22:45
Наполи
4 : 2
Интер
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
22:45
был в запасе
Наполи
4
Интер
2
был в запасе
2.12.2013
2 дек. 2013
пн
22:59
Лацио
2 : 4
Наполи
2.12.2013
2 дек. 2013
пн
22:59
минуты: 90' - 90'
Лацио
2
Наполи
4
минуты: 90' - 90'
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
22:45
Наполи
2 : 1
Катания
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
22:45
был в запасе
Наполи
2
Катания
1
был в запасе
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
Фиорентина
1 : 2
Наполи
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
был в запасе
Фиорентина
1
Наполи
2
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
14:30
Наполи
2 : 0
Торино
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
14:30
был в запасе
Наполи
2
Торино
0
был в запасе
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
16:00
Наполи
4 : 0
Ливорно
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
16:00
минуты: 84' - 90'
Наполи
4
Ливорно
0
минуты: 84' - 90'
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
19:00
Дженоа
0 : 2
Наполи
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
19:00
был в запасе
Дженоа
0
Наполи
2
был в запасе
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:45
Наполи
1 : 1
Сассуоло
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:45
был в запасе
Наполи
1
Сассуоло
1
был в запасе