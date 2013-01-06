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Серджио Виотти
№23
Вратарь
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Команда
Монца
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Аталанта
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Кьево
1
Аталанта
0
был в запасе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Сиена
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Кьево
0
Сиена
0
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
Катания
2 : 1
Кьево
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Катания
2
Кьево
1
был в запасе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Кьево
2 : 2
Удинезе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Кьево
2
Удинезе
2
был в запасе
3.11.2012
3 нояб. 2012
сб
20:00
Милан
5 : 1
Кьево
3.11.2012
3 нояб. 2012
сб
20:00
был в запасе
Милан
5
Кьево
1
был в запасе
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
Кьево
2 : 0
Пескара
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
был в запасе
Кьево
2
Пескара
0
был в запасе
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
22:45
Наполи
1 : 0
Кьево
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
22:45
был в запасе
Наполи
1
Кьево
0
был в запасе
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Фиорентина
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
был в запасе
Кьево
1
Фиорентина
1
был в запасе
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
19:00
Кьево
2 : 1
Сампдория
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
19:00
был в запасе
Кьево
2
Сампдория
1
был в запасе
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
Палермо
4 : 1
Кьево
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
был в запасе
Палермо
4
Кьево
1
был в запасе
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
Кьево
0 : 2
Интер
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
был в запасе
Кьево
0
Интер
2
был в запасе
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
21:45
Ювентус
2 : 0
Кьево
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
21:45
был в запасе
Ювентус
2
Кьево
0
был в запасе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
13:30
Кьево
1 : 3
Лацио
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
13:30
был в запасе
Кьево
1
Лацио
3
был в запасе
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
21:45
Парма
2 : 0
Кьево
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
21:45
был в запасе
Парма
2
Кьево
0
был в запасе
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
21:45
Кьево
2 : 0
Болонья
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
21:45
был в запасе
Кьево
2
Болонья
0
был в запасе