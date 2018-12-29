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Данило Соддимо
№10
Полузащитник
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 сент. 1987 (32) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2012/2013
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Кьево
1 : 0
Фрозиноне
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Кьево
1
Фрозиноне
0
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
14:30
Фрозиноне
0 : 0
Милан
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
14:30
был в запасе
Фрозиноне
0
Милан
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Удинезе
1 : 1
Фрозиноне
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Фрозиноне
1
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Фрозиноне
0 : 2
Сассуоло
90'
90'
90'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Сассуоло
2
был в запасе
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
17:00
Наполи
4 : 0
Фрозиноне
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Наполи
4
Фрозиноне
0
был в запасе
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
17:00
Фрозиноне
1 : 1
Кальяри
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Фрозиноне
1
Кальяри
1
был в запасе
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
22:30
Фрозиноне
1 : 1
Фиорентина
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
22:30
был в запасе
Фрозиноне
1
Фиорентина
1
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
Парма
0 : 0
Фрозиноне
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Парма
0
Фрозиноне
0
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
СПАЛ
0 : 3
Фрозиноне
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
0
Фрозиноне
3
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:30
Фрозиноне
3 : 3
Эмполи
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:30
был в запасе
Фрозиноне
3
Эмполи
3
был в запасе
5.10.2018
5 окт. 2018
пт
21:30
Торино
3 : 2
Фрозиноне
5.10.2018
5 окт. 2018
пт
21:30
был в запасе
Торино
3
Фрозиноне
2
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:00
Фрозиноне
1 : 2
Дженоа
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:00
был в запасе
Фрозиноне
1
Дженоа
2
был в запасе
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
22:00
Рома
4 : 0
Фрозиноне
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
22:00
минуты: 71' - 90'
Рома
4
Фрозиноне
0
минуты: 71' - 90'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
21:30
Фрозиноне
0 : 2
Ювентус
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
21:30
был в запасе
Фрозиноне
0
Ювентус
2
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:30
Фрозиноне
0 : 5
Сампдория
63'
63'
63'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Сампдория
5
минуты: 1' - 90'
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
21:30
Лацио
1 : 0
Фрозиноне
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
21:30
был в запасе
Лацио
1
Фрозиноне
0
был в запасе
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:30
Аталанта
4 : 0
Фрозиноне
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:30
был в запасе
Аталанта
4
Фрозиноне
0
был в запасе