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Марко Капуано
№25
Защитник
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Италия
Дата рождения
14 окт. 1991 (28) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2012/2013
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
Милан
2 : 0
Фрозиноне
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
был в запасе
Милан
2
Фрозиноне
0
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
Фрозиноне
1 : 3
Удинезе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90'
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
13:30
Фрозиноне
0 : 2
Наполи
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
13:30
был в запасе
Фрозиноне
0
Наполи
2
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Кальяри
1 : 0
Фрозиноне
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
21:30
Фрозиноне
1 : 3
Интер
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
13:30
Фиорентина
0 : 1
Фрозиноне
71'
71'
71'
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90'
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
22:00
Фрозиноне
3 : 2
Парма
44'
44'
44'
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
3
Парма
2
минуты: 1' - 90'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Фрозиноне
0 : 1
СПАЛ
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
был в запасе
Фрозиноне
0
СПАЛ
1
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Фрозиноне
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
Фрозиноне
1 : 2
Торино
22'
22'
22'
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Торино
2
минуты: 1' - 90'
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
Дженоа
0 : 0
Фрозиноне
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
22:30
Фрозиноне
2 : 3
Рома
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
2
Рома
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:30
Ювентус
3 : 0
Фрозиноне
62'
62'
62'
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Сампдория
0 : 1
Фрозиноне
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90'
4.02.2019
4 февр. 2019
пн
21:00
Фрозиноне
0 : 1
Лацио
4.02.2019
4 февр. 2019
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
Болонья
0 : 4
Фрозиноне
5'
5'
5'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Фрозиноне
4
минуты: 1' - 90'
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Кьево
1 : 0
Фрозиноне
58'
58'
58'
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Фрозиноне
0 : 2
Сассуоло
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
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