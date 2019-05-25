Марко Капуано
№25
Защитник
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Италия
Дата рождения
14 окт. 1991 (28) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
Милан
2 : 0
Фрозиноне
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
был в запасе
Милан
2
Фрозиноне
0
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
Фрозиноне
1 : 3
Удинезе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90'
5.05.2019 5 мая 2019 вс 16:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
5.05.2019 5 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
был в запасе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 13:30
Фрозиноне
0 : 2
Наполи
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 13:30
был в запасе
Фрозиноне
0
Наполи
2
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Кальяри
1 : 0
Фрозиноне
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 21:30
Фрозиноне
1 : 3
Интер
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
7.04.2019 7 апр. 2019 вс 13:30
Фиорентина
0 : 1
Фрозиноне
71'
71'
71'
7.04.2019 7 апр. 2019 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90'
3.04.2019 3 апр. 2019 ср 22:00
Фрозиноне
3 : 2
Парма
44'
44'
44'
3.04.2019 3 апр. 2019 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
3
Парма
2
минуты: 1' - 90'
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Фрозиноне
0 : 1
СПАЛ
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
был в запасе
Фрозиноне
0
СПАЛ
1
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Эмполи
2 : 1
Фрозиноне
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Фрозиноне
1 : 2
Торино
22'
22'
22'
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Торино
2
минуты: 1' - 90'
3.03.2019 3 марта 2019 вс 17:00
Дженоа
0 : 0
Фрозиноне
3.03.2019 3 марта 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 22:30
Фрозиноне
2 : 3
Рома
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 22:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
2
Рома
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 22:30
Ювентус
3 : 0
Фрозиноне
62'
62'
62'
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
Сампдория
0 : 1
Фрозиноне
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90'
4.02.2019 4 февр. 2019 пн 21:00
Фрозиноне
0 : 1
Лацио
4.02.2019 4 февр. 2019 пн 21:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
Болонья
0 : 4
Фрозиноне
5'
5'
5'
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Фрозиноне
4
минуты: 1' - 90'
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Кьево
1 : 0
Фрозиноне
58'
58'
58'
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
Фрозиноне
0 : 2
Сассуоло
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
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