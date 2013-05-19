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Алу Диоп
№93
Нападающий
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Команда
Торино
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Торино
2 : 2
Катания
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
был в запасе
Торино
2
Катания
2
был в запасе
12.05.2013
12 мая 2013
вс
13:30
Кьево
1 : 1
Торино
12.05.2013
12 мая 2013
вс
13:30
был в запасе
Кьево
1
Торино
1
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Фиорентина
4 : 3
Торино
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Фиорентина
4
Торино
3
был в запасе
6.04.2013
6 апр. 2013
сб
21:45
Болонья
2 : 2
Торино
6.04.2013
6 апр. 2013
сб
21:45
был в запасе
Болонья
2
Торино
2
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
22:59
Торино
3 : 5
Наполи
30.03.2013
30 марта 2013
сб
22:59
был в запасе
Торино
3
Наполи
5
был в запасе
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
Кальяри
4 : 3
Торино
88'
88'
88'
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 87' - 90'
Кальяри
4
Торино
3
минуты: 87' - 90'
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
Торино
2 : 1
Аталанта
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Торино
2
Аталанта
1
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Торино
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 76' - 90'
Удинезе
1
Торино
0
минуты: 76' - 90'
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
22:45
Рома
2 : 0
Торино
89'
89'
89'
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
22:45
минуты: 85' - 90'
Рома
2
Торино
0
минуты: 85' - 90'
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
Лацио
1 : 1
Торино
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
был в запасе
Лацио
1
Торино
1
был в запасе
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
Аталанта
1 : 5
Торино
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
был в запасе
Аталанта
1
Торино
5
был в запасе
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
Торино
0 : 0
Удинезе
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
был в запасе
Торино
0
Удинезе
0
был в запасе