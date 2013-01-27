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Сержиу Суциу
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:45
Интер
2 : 2
Торино
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:45
был в запасе
Интер
2
Торино
2
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 2
Торино
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Пескара
0
Торино
2
был в запасе
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
Торино
3 : 2
Сиена
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
минуты: 80' - 90'
Торино
3
Сиена
2
минуты: 80' - 90'
5.01.2013
5 янв. 2013
сб
20:00
Катания
0 : 0
Торино
5.01.2013
5 янв. 2013
сб
20:00
был в запасе
Катания
0
Торино
0
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
Торино
2 : 0
Кьево
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
был в запасе
Торино
2
Кьево
0
был в запасе
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Торино
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
1
Торино
1
был в запасе
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
17:00
Торино
2 : 4
Милан
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Торино
2
Милан
4
был в запасе