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Данило Д'Амбросио
№33
Защитник
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 сент. 1988 (31) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
был в запасе
Ювентус
2
Интер
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 1
Интер
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Лацио
2
Интер
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
Интер
4 : 2
Милан
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Интер
4
Милан
2
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
22:45
Удинезе
0 : 2
Интер
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Удинезе
0
Интер
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
Интер
1 : 1
Кальяри
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Интер
1
Кальяри
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:00
Интер
4 : 0
Дженоа
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:00
был в запасе
Интер
4
Дженоа
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
22:45
Фиорентина
1 : 1
Интер
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Интер
1
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Интер
0 : 0
Рома
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Интер
0
Рома
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Интер
2 : 1
СПАЛ
59'
59'
59'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Интер
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 3
Интер
58'
58'
58'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Интер
3
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:00
Интер
2 : 1
Верона
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Интер
2
Верона
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Сампдория
1 : 3
Интер
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Сампдория
1
Интер
3
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Интер
1 : 0
Лацио
23'
45'
23'
45'
23'
45'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
23'
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Лацио
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:45
Милан
0 : 2
Интер
82'
82'
82'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Милан
0
Интер
2
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:45
Интер
1 : 0
Удинезе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:45
был в запасе
Интер
1
Удинезе
0
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
Кальяри
1 : 2
Интер
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
21:45
Интер
4 : 0
Лечче
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90'