Данило Д'Амбросио
№33
Защитник
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 сент. 1988 (31) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.03.2020 8 марта 2020 вс 22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
8.03.2020 8 марта 2020 вс 22:45
был в запасе
Ювентус
2
Интер
0
был в запасе
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 22:45
Лацио
2 : 1
Интер
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 22:45
был в запасе
Лацио
2
Интер
1
был в запасе
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 22:45
Интер
4 : 2
Милан
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 22:45
был в запасе
Интер
4
Милан
2
был в запасе
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 22:45
Удинезе
0 : 2
Интер
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 22:45
был в запасе
Удинезе
0
Интер
2
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 14:30
Интер
1 : 1
Кальяри
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 14:30
был в запасе
Интер
1
Кальяри
1
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:00
Интер
4 : 0
Дженоа
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:00
был в запасе
Интер
4
Дженоа
0
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 22:45
Фиорентина
1 : 1
Интер
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Интер
1
минуты: 1' - 90'
6.12.2019 6 дек. 2019 пт 22:45
Интер
0 : 0
Рома
6.12.2019 6 дек. 2019 пт 22:45
был в запасе
Интер
0
Рома
0
был в запасе
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:00
Интер
2 : 1
СПАЛ
59'
59'
59'
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Интер
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:45
Торино
0 : 3
Интер
58'
58'
58'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Интер
3
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:00
Интер
2 : 1
Верона
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:00
был в запасе
Интер
2
Верона
1
был в запасе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
Сампдория
1 : 3
Интер
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Сампдория
1
Интер
3
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Интер
1 : 0
Лацио
23'
45'
23'
45'
23'
45'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
23'
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Лацио
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:45
Милан
0 : 2
Интер
82'
82'
82'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Милан
0
Интер
2
минуты: 1' - 90'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:45
Интер
1 : 0
Удинезе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:45
был в запасе
Интер
1
Удинезе
0
был в запасе
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 21:45
Кальяри
1 : 2
Интер
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'
26.08.2019 26 авг. 2019 пн 21:45
Интер
4 : 0
Лечче
26.08.2019 26 авг. 2019 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90'