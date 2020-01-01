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Лента
Матч-центр
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Сеад Колашинац
№31
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
20 июня 1993 (26) лет
Рост
183
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Арсенал
14
0
2
3
0