Сеад Колашинац
№31
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
20 июня 1993 (26) лет
Рост
183
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Арсенал
14
0
2
3
0