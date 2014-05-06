Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дарио Дель Фабро
№31
Защитник
Подписаться
Команда
Асколи
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2013/2014
2012/2013
6.05.2014
6 мая 2014
вт
22:00
Наполи
3 : 0
Кальяри
6.05.2014
6 мая 2014
вт
22:00
был в запасе
Наполи
3
Кальяри
0
был в запасе
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
19:00
Сассуоло
1 : 1
Кальяри
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
19:00
был в запасе
Сассуоло
1
Кальяри
1
был в запасе
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
16:00
Кальяри
1 : 3
Рома
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
16:00
был в запасе
Кальяри
1
Рома
3
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
Болонья
1 : 0
Кальяри
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Кальяри
0
был в запасе
16.03.2014
16 марта 2014
вс
20:30
Кальяри
0 : 2
Лацио
16.03.2014
16 марта 2014
вс
20:30
был в запасе
Кальяри
0
Лацио
2
был в запасе
8.03.2014
8 марта 2014
сб
22:45
Катания
1 : 1
Кальяри
8.03.2014
8 марта 2014
сб
22:45
был в запасе
Катания
1
Кальяри
1
был в запасе
2.03.2014
2 марта 2014
вс
14:30
Кальяри
3 : 0
Удинезе
2.03.2014
2 марта 2014
вс
14:30
был в запасе
Кальяри
3
Удинезе
0
был в запасе
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
Интер
1 : 1
Кальяри
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Интер
1
Кальяри
1
был в запасе
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Кальяри
1 : 2
Ливорно
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
1
Ливорно
2
был в запасе
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
17:00
Сампдория
1 : 0
Кальяри
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
1
Кальяри
0
был в запасе
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
Кальяри
1 : 2
Милан
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
1
Милан
2
был в запасе
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
Кальяри
1 : 4
Ювентус
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
1
Ювентус
4
был в запасе
5.01.2014
5 янв. 2014
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Кальяри
5.01.2014
5 янв. 2014
вс
17:00
был в запасе
Кьево
0
Кальяри
0
был в запасе
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
22:45
Кальяри
1 : 1
Наполи
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Кальяри
2 : 1
Торино
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
2
Торино
1
был в запасе