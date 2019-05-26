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Леонардо Капецци
№28
Полузащитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 марта 1995 (25) лет
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2012/2013
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
Интер
2 : 1
Эмполи
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
был в запасе
Интер
2
Эмполи
1
был в запасе
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
Эмполи
4 : 1
Торино
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
Эмполи
4
Торино
1
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
Сампдория
1 : 2
Эмполи
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
1
Эмполи
2
был в запасе
5.05.2019
5 мая 2019
вс
13:30
Эмполи
1 : 0
Фиорентина
5.05.2019
5 мая 2019
вс
13:30
был в запасе
Эмполи
1
Фиорентина
0
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:00
Болонья
3 : 1
Эмполи
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Болонья
3
Эмполи
1
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Эмполи
2 : 4
СПАЛ
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
СПАЛ
4
минуты: 1' - 90'
15.04.2019
15 апр. 2019
пн
21:30
Аталанта
0 : 0
Эмполи
15.04.2019
15 апр. 2019
пн
21:30
был в запасе
Аталанта
0
Эмполи
0
был в запасе
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
16:00
Удинезе
3 : 2
Эмполи
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
3
Эмполи
2
был в запасе
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
20:00
Эмполи
2 : 1
Наполи
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
20:00
был в запасе
Эмполи
2
Наполи
1
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
20:00
Ювентус
1 : 0
Эмполи
30.03.2019
30 марта 2019
сб
20:00
был в запасе
Ювентус
1
Эмполи
0
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Фрозиноне
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Фрозиноне
1
был в запасе
11.03.2019
11 марта 2019
пн
22:30
Рома
2 : 1
Эмполи
11.03.2019
11 марта 2019
пн
22:30
был в запасе
Рома
2
Эмполи
1
был в запасе
2.03.2019
2 марта 2019
сб
17:00
Эмполи
3 : 3
Парма
2.03.2019
2 марта 2019
сб
17:00
был в запасе
Эмполи
3
Парма
3
был в запасе
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Милан
3
Эмполи
0
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
0 : 1
Интер
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Эмполи
0
Интер
1
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
Торино
3 : 0
Эмполи
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
был в запасе
Торино
3
Эмполи
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
2 : 4
Сампдория
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Сампдория
4
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Фиорентина
3 : 1
Эмполи
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
3
Эмполи
1
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Болонья
45'
45'
45'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Болонья
1
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
17:00
СПАЛ
2 : 2
Эмполи
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
СПАЛ
2
Эмполи
2
был в запасе
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