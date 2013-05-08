Лаурентиу Бранеску
№31
Вратарь
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.05.2013 8 мая 2013 ср 21:45
Аталанта
0 : 1
Ювентус
8.05.2013 8 мая 2013 ср 21:45
был в запасе
Аталанта
0
Ювентус
1
был в запасе
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 17:00
Парма
1 : 1
Ювентус
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Парма
1
Ювентус
1
был в запасе
6.01.2013 6 янв. 2013 вс 17:00
Ювентус
1 : 2
Сампдория
6.01.2013 6 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Ювентус
1
Сампдория
2
был в запасе
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 19:00
Ювентус
2 : 0
Наполи
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 19:00
был в запасе
Ювентус
2
Наполи
0
был в запасе
2.09.2012 2 сент. 2012 вс 19:00
Удинезе
1 : 4
Ювентус
2.09.2012 2 сент. 2012 вс 19:00
был в запасе
Удинезе
1
Ювентус
4
был в запасе
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 21:45
Ювентус
2 : 0
Парма
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 21:45
был в запасе
Ювентус
2
Парма
0
был в запасе