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Лаурентиу Бранеску
№31
Вратарь
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2012/2013
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
Аталанта
0 : 1
Ювентус
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Аталанта
0
Ювентус
1
был в запасе
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
17:00
Парма
1 : 1
Ювентус
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Парма
1
Ювентус
1
был в запасе
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
Ювентус
1 : 2
Сампдория
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
1
Сампдория
2
был в запасе
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
19:00
Ювентус
2 : 0
Наполи
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
19:00
был в запасе
Ювентус
2
Наполи
0
был в запасе
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
19:00
Удинезе
1 : 4
Ювентус
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
19:00
был в запасе
Удинезе
1
Ювентус
4
был в запасе
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
21:45
Ювентус
2 : 0
Парма
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
21:45
был в запасе
Ювентус
2
Парма
0
был в запасе