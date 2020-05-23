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Лента
Матч-центр
Моя команда
Никлас Ломб
№36
Вратарь
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Команда
Байер
Гражданство
Германия
Дата рождения
28 июля 1993 (26) лет
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2013/2014
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
1 : 3
Байер
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
1
Байер
3
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 3
Байер
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Байер
3
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
Байер
4 : 3
Боруссия
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Байер
4
Боруссия
3
был в запасе