Марк Штендера
№18
Полузащитник
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Команда
Ганновер-96
Гражданство
Германия
Дата рождения
10 дек. 1995 (24) года
Рост
171
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:30
Айнтрахт
1 : 0
Нюрнберг
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Нюрнберг
0
был в запасе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 20:30
Вердер
2 : 2
Айнтрахт
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 20:30
был в запасе
Вердер
2
Айнтрахт
2
был в запасе
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:30
Айнтрахт
3 : 1
Фрайбург
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:30
был в запасе
Айнтрахт
3
Фрайбург
1
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:30
Айнтрахт
0 : 3
Бавария
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Бавария
3
был в запасе
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
Майнц
2 : 2
Айнтрахт
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
был в запасе
Майнц
2
Айнтрахт
2
был в запасе
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 20:00
Айнтрахт
2 : 1
Байер
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 20:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Байер
1
был в запасе
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 20:00
Айнтрахт
1 : 2
Вольфсбург
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 20:00
был в запасе
Айнтрахт
1
Вольфсбург
2
был в запасе
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 20:00
Айнтрахт
3 : 0
Шальке-04
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 20:00
был в запасе
Айнтрахт
3
Шальке-04
0
был в запасе
2.11.2018 2 нояб. 2018 пт 22:30
Штутгарт
0 : 3
Айнтрахт
2.11.2018 2 нояб. 2018 пт 22:30
был в запасе
Штутгарт
0
Айнтрахт
3
был в запасе
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 15:30
Нюрнберг
1 : 1
Айнтрахт
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 15:30
минуты: 81' - 90'
Нюрнберг
1
Айнтрахт
1
минуты: 81' - 90'
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 21:30
Айнтрахт
7 : 1
Фортуна
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 21:30
был в запасе
Айнтрахт
7
Фортуна
1
был в запасе
7.10.2018 7 окт. 2018 вс 16:30
Хоффенхайм
1 : 2
Айнтрахт
7.10.2018 7 окт. 2018 вс 16:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
2
был в запасе