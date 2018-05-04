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Йоханнес Гайс
№5
Полузащитник
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Команда
Нюрнберг
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 авг. 1993 (26) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
4.05.2018
4 мая 2018
пт
22:00
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
4.05.2018
4 мая 2018
пт
22:00
был в запасе
Севилья
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
22:00
Леванте
2 : 1
Севилья
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
20:30
Депортиво
0 : 0
Севилья
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Депортиво
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
17:15
Сельта
4 : 0
Севилья
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
17:15
был в запасе
Сельта
4
Севилья
0
был в запасе
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
Малага
0 : 1
Севилья
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
был в запасе
Малага
0
Севилья
1
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
15:00
Лас-Пальмас
1 : 2
Севилья
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
15:00
был в запасе
Лас-Пальмас
1
Севилья
2
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
14:00
Севилья
1 : 0
Жирона
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
14:00
был в запасе
Севилья
1
Жирона
0
был в запасе
3.02.2018
3 февр. 2018
сб
15:00
Эйбар
5 : 1
Севилья
3.02.2018
3 февр. 2018
сб
15:00
был в запасе
Эйбар
5
Севилья
1
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Хетафе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:30
был в запасе
Севилья
1
Хетафе
1
был в запасе
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
15:00
Эспаньол
0 : 3
Севилья
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
15:00
был в запасе
Эспаньол
0
Севилья
3
был в запасе
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
18:15
Алавес
1 : 0
Севилья
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
22:45
Севилья
3 : 5
Бетис
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
22:45
был в запасе
Севилья
3
Бетис
5
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Севилья
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
23:00
Севилья
0 : 0
Леванте
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
23:00
был в запасе
Севилья
0
Леванте
0
был в запасе
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
18:15
Реал
5 : 0
Севилья
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
18:15
минуты: 71' - 90'
Реал
5
Севилья
0
минуты: 71' - 90'
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
20:30
Севилья
2 : 0
Депортиво
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Депортиво
0
минуты: 1' - 90'
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
20:30
Вильярреал
2 : 3
Севилья
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:30
Севилья
2 : 1
Сельта
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
22:45
Барселона
2 : 1
Севилья
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
22:45
минуты: 73' - 90'
Барселона
2
Севилья
1
минуты: 73' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:30
Валенсия
4 : 0
Севилья
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:30
был в запасе
Валенсия
4
Севилья
0
был в запасе
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