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Матч-центр
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Абдул Рахман Баба
№14
Защитник
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Команда
Мальорка
Гражданство
Гана
Дата рождения
2 июля 1994 (25) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
Испания. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
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Мальорка
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