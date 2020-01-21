Абдул Рахман Баба
№14
Защитник
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Команда
Мальорка
Гражданство
Гана
Дата рождения
2 июля 1994 (25) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 21:00
Сарагоса
3 : 1
Мальорка
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Сарагоса
3
Мальорка
1
минуты: 1' - 90'