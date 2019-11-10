Макс Грюн
№31
Вратарь
Подписаться
Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
5 апр. 1987 (33) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
был в запасе
Боруссия
3
Вердер
1
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
Байер
1 : 2
Боруссия
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Байер
1
Боруссия
2
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 20:00
Боруссия
4 : 2
Айнтрахт
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 20:00
был в запасе
Боруссия
4
Айнтрахт
2
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:30
Боруссия
1 : 0
Боруссия
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:30
был в запасе
Боруссия
1
Боруссия
0
был в запасе