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Лента
Матч-центр
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Макс Грюн
№31
Вратарь
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
5 апр. 1987 (33) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
был в запасе
Боруссия
3
Вердер
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Байер
1 : 2
Боруссия
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Байер
1
Боруссия
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Боруссия
4 : 2
Айнтрахт
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
был в запасе
Боруссия
4
Айнтрахт
2
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Боруссия
1 : 0
Боруссия
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Боруссия
1
Боруссия
0
был в запасе