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Хироши Кийотаке
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2016/2017
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
14:00
Осасуна
3 : 4
Севилья
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
14:00
был в запасе
Осасуна
3
Севилья
4
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:45
Севилья
4 : 1
Малага
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:45
был в запасе
Севилья
4
Малага
1
был в запасе
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
18:15
Сельта
0 : 3
Севилья
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
18:15
был в запасе
Сельта
0
Севилья
3
был в запасе
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
15:00
Гранада
2 : 1
Севилья
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
15:00
был в запасе
Гранада
2
Севилья
1
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
Севилья
2 : 1
Валенсия
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
минуты: 45' - 90'
Севилья
2
Валенсия
1
минуты: 45' - 90'
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
22:45
Севилья
1 : 2
Барселона
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
22:45
был в запасе
Севилья
1
Барселона
2
был в запасе
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
Атлетик
3 : 1
Севилья
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
был в запасе
Атлетик
3
Севилья
1
был в запасе
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
23:00
был в запасе
Севилья
1
Бетис
0
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
19:30
Эйбар
1 : 1
Севилья
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
23:15
Вильярреал
0 : 0
Севилья
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
23:15
минуты: 1' - 61'
Вильярреал
0
Севилья
0
минуты: 1' - 61'
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
23:15
Севилья
6 : 4
Эспаньол
74'
74'
74'
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
23:15
74'
минуты: 1' - 90'
Севилья
6
Эспаньол
4
минуты: 1' - 90'