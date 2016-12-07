Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Робби Крузе
№17
Нападающий
Подписаться
Команда
Бохум
Гражданство
Австралия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2013/2014
7.12.2016
7 дек. 2016
ср
22:45
Байер
3 : 0
Монако
7.12.2016
7 дек. 2016
ср
22:45
минуты: 71' - 90'
Байер
3
Монако
0
минуты: 71' - 90'
27.09.2016
27 сент. 2016
вт
21:45
Монако
1 : 1
Байер
27.09.2016
27 сент. 2016
вт
21:45
был в запасе
Монако
1
Байер
1
был в запасе