Робби Крузе
№17
Нападающий
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Команда
Бохум
Гражданство
Австралия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.12.2016 7 дек. 2016 ср 22:45
Байер
3 : 0
Монако
7.12.2016 7 дек. 2016 ср 22:45
минуты: 71' - 90'
Байер
3
Монако
0
минуты: 71' - 90'
27.09.2016 27 сент. 2016 вт 21:45
Монако
1 : 1
Байер
27.09.2016 27 сент. 2016 вт 21:45
был в запасе
Монако
1
Байер
1
был в запасе