Михаэль Грегоритч
№11
Нападающий
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Австрия
Дата рождения
18 апр. 1994 (26) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2020 30 мая 2020 сб 16:30
Шальке-04
0 : 1
Вердер
3'
3'
3'
30.05.2020 30 мая 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 58'
Шальке-04
0
Вердер
1
минуты: 1' - 58'
27.05.2020 27 мая 2020 ср 21:30
Фортуна
2 : 1
Шальке-04
27.05.2020 27 мая 2020 ср 21:30
минуты: 74' - 90'
Фортуна
2
Шальке-04
1
минуты: 74' - 90'
24.05.2020 24 мая 2020 вс 14:30
Шальке-04
0 : 3
Аугсбург
24.05.2020 24 мая 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Аугсбург
3
минуты: 1' - 90'
16.05.2020 16 мая 2020 сб 16:30
Боруссия
4 : 0
Шальке-04
16.05.2020 16 мая 2020 сб 16:30
был в запасе
Боруссия
4
Шальке-04
0
был в запасе
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 20:30
Кельн
3 : 0
Шальке-04
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 59'
Кельн
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 59'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:30
Шальке-04
0 : 5
РБ Лейпциг
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 70' - 90'
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
5
минуты: 70' - 90'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:00
Майнц
0 : 0
Шальке-04
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Майнц
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 17:30
Шальке-04
1 : 1
Падерборн
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Падерборн
1
минуты: 1' - 90'
31.01.2020 31 янв. 2020 пт 22:30
Герта
0 : 0
Шальке-04
31.01.2020 31 янв. 2020 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
Бавария
5 : 0
Шальке-04
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
5
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
17.01.2020 17 янв. 2020 пт 22:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
58'
58'
58'
17.01.2020 17 янв. 2020 пт 22:30
58'
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Аугсбург
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Аугсбург
1
был в запасе
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 22:30
Аугсбург
3 : 0
Фортуна
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 22:30
был в запасе
Аугсбург
3
Фортуна
0
был в запасе
13.12.2019 13 дек. 2019 пт 22:30
Хоффенхайм
2 : 4
Аугсбург
13.12.2019 13 дек. 2019 пт 22:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Аугсбург
4
был в запасе
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 17:30
Аугсбург
2 : 1
Майнц
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Аугсбург
2
Майнц
1
был в запасе
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 17:30
Падерборн
0 : 1
Аугсбург
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Падерборн
0
Аугсбург
1
был в запасе
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 20:00
Аугсбург
2 : 3
Шальке-04
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 20:00
был в запасе
Аугсбург
2
Шальке-04
3
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:30
Вольфсбург
0 : 0
Аугсбург
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:30
был в запасе
Вольфсбург
0
Аугсбург
0
был в запасе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 14:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Аугсбург
0 : 3
Байер
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Аугсбург
0
Байер
3
был в запасе
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