Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Михаэль Грегоритч
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Шальке-04
Гражданство
Австрия
Дата рождения
18 апр. 1994 (26) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
отбор че-2020
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Шальке-04
0 : 1
Вердер
3'
3'
3'
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 58'
Шальке-04
0
Вердер
1
минуты: 1' - 58'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Фортуна
2 : 1
Шальке-04
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 74' - 90'
Фортуна
2
Шальке-04
1
минуты: 74' - 90'
24.05.2020
24 мая 2020
вс
14:30
Шальке-04
0 : 3
Аугсбург
24.05.2020
24 мая 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Аугсбург
3
минуты: 1' - 90'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Шальке-04
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
4
Шальке-04
0
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Кельн
3 : 0
Шальке-04
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 59'
Кельн
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 59'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Шальке-04
0 : 5
РБ Лейпциг
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 70' - 90'
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
5
минуты: 70' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Майнц
0 : 0
Шальке-04
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Майнц
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Шальке-04
1 : 1
Падерборн
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Падерборн
1
минуты: 1' - 90'
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:30
Герта
0 : 0
Шальке-04
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Бавария
5 : 0
Шальке-04
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
5
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
58'
58'
58'
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
58'
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Аугсбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Аугсбург
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Аугсбург
3 : 0
Фортуна
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Аугсбург
3
Фортуна
0
был в запасе
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 4
Аугсбург
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Аугсбург
4
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Майнц
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
2
Майнц
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
Падерборн
0 : 1
Аугсбург
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Падерборн
0
Аугсбург
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:00
Аугсбург
2 : 3
Шальке-04
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Аугсбург
2
Шальке-04
3
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:30
Вольфсбург
0 : 0
Аугсбург
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:30
был в запасе
Вольфсбург
0
Аугсбург
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Аугсбург
0 : 3
Байер
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
0
Байер
3
был в запасе
Показать все игры