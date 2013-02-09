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Лента
Матч-центр
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Филип Малбашич
№22
Полузащитник
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Команда
Лехия
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 0
Хоффенхайм
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Хоффенхайм
0
был в запасе
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
17:30
Хоффенхайм
0 : 0
Боруссия
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Боруссия
0
был в запасе