Рихард Штребингер
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
14 февр. 1993 (27) лет
Рост
194
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.03.2019 24 марта 2019 вс 20:00
Израиль
4 : 2
Австрия
24.03.2019 24 марта 2019 вс 20:00
был в запасе
Израиль
4
Австрия
2
был в запасе
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
Австрия
0 : 1
Польша
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
был в запасе
Австрия
0
Польша
1
был в запасе