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Лента
Матч-центр
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Рихард Штребингер
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
14 февр. 1993 (27) лет
Рост
194
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
Сезон:
2019
24.03.2019
24 марта 2019
вс
20:00
Израиль
4 : 2
Австрия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
20:00
был в запасе
Израиль
4
Австрия
2
был в запасе
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Австрия
0 : 1
Польша
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
был в запасе
Австрия
0
Польша
1
был в запасе