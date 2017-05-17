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Владислав Шпитальный
№6
Нападающий
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Команда
Сокол
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2016/2017
17.05.2017
17 мая 2017
ср
14:30
Сокол
1 : 0
Химки
17.05.2017
17 мая 2017
ср
14:30
минуты: 90' - 90'
Сокол
1
Химки
0
минуты: 90' - 90'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Балтика
1 : 0
Сокол
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
минуты: 87' - 90'
Балтика
1
Сокол
0
минуты: 87' - 90'
10.05.2017
10 мая 2017
ср
18:00
Сокол
0 : 3
Динамо
10.05.2017
10 мая 2017
ср
18:00
минуты: 88' - 90'
Сокол
0
Динамо
3
минуты: 88' - 90'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
15:00
Сокол
1 : 0
Тюмень
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
15:00
минуты: 90' - 90'
Сокол
1
Тюмень
0
минуты: 90' - 90'
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
Сокол
1 : 2
Нефтехимик
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
минуты: 58' - 90'
Сокол
1
Нефтехимик
2
минуты: 58' - 90'
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:00
Сокол
2 : 1
Факел
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:00
был в запасе
Сокол
2
Факел
1
был в запасе
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
15:00
Сокол
0 : 0
Кубань
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
15:00
был в запасе
Сокол
0
Кубань
0
был в запасе
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
15:00
Сокол
0 : 0
Мордовия
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
15:00
минуты: 90' - 90'
Сокол
0
Мордовия
0
минуты: 90' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
Сокол
0 : 3
Енисей
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
минуты: 73' - 90'
Сокол
0
Енисей
3
минуты: 73' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
Сокол
1 : 1
Сибирь
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
был в запасе
Сокол
1
Сибирь
1
был в запасе
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Сокол
2 : 3
СКА-Хабаровск
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
был в запасе
Сокол
2
СКА-Хабаровск
3
был в запасе