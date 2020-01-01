Алессандро Флоренци
№25
Защитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 марта 1991 (29) лет
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
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Валенсия
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