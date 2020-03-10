Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Алессандро Флоренци
№25
Защитник
Подписаться
Команда
Валенсия
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 марта 1991 (29) лет
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
испания. кубок
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
Валенсия
3 : 4
Аталанта
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
минуты: 79' - 90'
Валенсия
3
Аталанта
4
минуты: 79' - 90'