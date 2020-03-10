Алессандро Флоренци
№25
Защитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 марта 1991 (29) лет
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.03.2020 10 марта 2020 вт 23:00
Валенсия
3 : 4
Аталанта
10.03.2020 10 марта 2020 вт 23:00
минуты: 79' - 90'
Валенсия
3
Аталанта
4
минуты: 79' - 90'